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Порошенко: Лукашенко заверил, что война никогда не пересечет границу

Пятница, 21 июля 2017, 15:01

Президент Петр Порошенко заявляет, что глава Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции 21 июля в Киеве.

"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусскую границу никогда не будет границей войны", - сказал Порошенко.

"Вместе с тем, я уверен, что она всегда будет границей дружественного сотрудничества, мира. Важным шагом на этом пути станет завершение процесса ее договорно-правового оформления (границы - ред.), о котором мы также сегодня говорили. Соответствующие задачи получила обновленная совместная украинско белорусская демаркационная комиссия", - отметил глава государства.

Как сообщалось, в апреле 2017 во время визита в Чернобыль президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что между белорусами и украинском не может быть вражды.

По словам Лукашенко белорусы могут приехать в Украину "только на тракторе - помочь".

В то же время президент Беларуси заявлял о "блестящих отношениях" с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Лукашенко отмечал, что готов стать с Путиным "спиной к спине и отстреливаться".

Валентина Романенко, УП

Темы: БеларусьЛукашенкоПорошенко
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