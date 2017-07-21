Порошенко: Лукашенко заверил, что война никогда не пересечет границу
Президент Петр Порошенко заявляет, что глава Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции 21 июля в Киеве.
"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусскую границу никогда не будет границей войны", - сказал Порошенко.
"Вместе с тем, я уверен, что она всегда будет границей дружественного сотрудничества, мира. Важным шагом на этом пути станет завершение процесса ее договорно-правового оформления (границы - ред.), о котором мы также сегодня говорили. Соответствующие задачи получила обновленная совместная украинско белорусская демаркационная комиссия", - отметил глава государства.
Как сообщалось, в апреле 2017 во время визита в Чернобыль президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что между белорусами и украинском не может быть вражды.
По словам Лукашенко белорусы могут приехать в Украину "только на тракторе - помочь".
В то же время президент Беларуси заявлял о "блестящих отношениях" с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.
Лукашенко отмечал, что готов стать с Путиным "спиной к спине и отстреливаться".
Валентина Романенко, УП