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Порошенко: Лукашенко запевнив, що війна ніколи не перетне кордон

П'ятниця, 21 липня 2017, 15:01

Президент Петро Порошенко заявляє, що глава Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що територія його країни ніколи не буде використана для агресивних дій проти України.

Про це він сказав на спільній прес-конференції 21 липня у Києві.

"Сьогодні я вкотре отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися проти України, а україно-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", – сказав Порошенко.

"Натомість, я впевнений, що він завжди буде кордоном дружньої співпраці, миру. Важливим кроком на цьому шляху стане завершення процесу його договорно-правового оформлення (кордону - ред.), про яке ми також сьогодні говорили. Відповідні завдання отримала оновлена спільна українсько-білоруська демаркаційна комісія", – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, в квітні 2017 року під час візиту в Чорнобиль президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що між білорусами і українцями не може бути ворожнечі.

За словами Лукашенко білоруси можуть приїхати в Україну "тільки на тракторі - допомогти".

Водночас президент Білорусі також заявляв про "блискучі стосунки" із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним. 

Лукашенко зазначав, що готовий стати з Путіним "спиною до спини і відстрілюватись".

Валентина Романенко, УП

Теми: БілорусьЛукашенкоПорошенко
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