Генпрокуратура відкрила справу проти Вілкула

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі.



Про це журналістам в Дніпрі сказав 21 липня генпрокурор Юрій Луценко, передають "Українські новини".



За його словами, справу відкрито в п'ятницю.



Генпрокурор заявив, що, якщо депутат сплатить всі необхідні податки, то не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.



Раніше Генпрокуратура мала намір відкрити кримінальне провадження проти Вілкула за підозрою в несплаті податків.

Як відомо, 5 липня 2017 року в.о. начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук повідомила, що нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на сумму 19,6 млн. грн.

Вілкул у свою чергу назвав піаром таку заяву Томчук.

Луценко зазначав, що у випадку виявлення несплати податків Вілкулом, подання на притягнення його до відповідальності відомство зможе подати до кінця літа.