Трамп звинуватив газету NYT в зриві операції з ліквідації лідера ІДІЛ

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Неділя, 23 липня 2017, 06:12

Президент США Дональд Трамп заявив, що газета The New York Times зірвала операцію по ліквідації лідера терористичної організації ІДІЛ Аль-Багдаді.

Про це Трамп написав в Twitter.

"Провальна The New York Times зірвала спробу США вбити самого розшукуваного терориста Аль-Багдаді. Їх хворий порядок денний вище національної безпеки", - заявив американський президент.

При цьому він не уточнив, який саме матеріал завадив операції.

У свою чергу газета звернулася до Білого дому з проханням уточнити, яку публікацію має на увазі Трамп.

У минулу п'ятницю міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що у Пентагону немає доказів того, що лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бак аль-Багдаді був убитий.

Нагадаємо, 16 червня Міноборони РФ заявило про знищення 300 бойовиків ІДІЛ включно з лідером терористів Аль-Багдаді в Сирії. Це начебто трапилося внаслідок російського авіаудару, завданого наприкінці травня.

Бойовики ІДІЛ в липні також заявили про загибель свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді.

Теми: Трамп тероризм
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