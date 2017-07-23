Волкер: Конфлікт на Донбасі необхідно завершити якомога швидше

116 переглядів
Неділя, 23 липня 2017, 16:32

Конфлікт на Донбасі -  криза, яка потребує невідкладної уваги і яку необхідно завершити якомога швидше. 

Про це на брифінгу 23 липня заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. 

"Це не є замороженим кофліктом, це - гаряча війна", - заявив Волкер. 

"Тут є загиблі, поранені люди, знищені чи пошкоджені школи, лікарні, знищено економіку, промисловість. Я побачив високу ціну, яку було сплачено, і на лінії розмежування, і на окупованій території", - додав він. 

Волкер додав, що до кінця наступного тижня він планує зустрічі з представниками сторін "нормандської четвірки", ЄС, НАТО, ОБСЄ та з представниками Великої Британії.  

Він підкреслив, що в США розуміють, що конфлікт на Донбасі - не внутрішній, а є саме актом агресії РФ щодо України. 

"Ми бачили, як цей конфлікт почався, як він контролюється... Ми хочемо, щоб США були більш задіяні у тому, щоб розв'язати цей конфлікт, хочемо виробити стратегічне розуміння цього конфлікту, щоб мати можливість рухатися далі і відновити територію (територіальну цілісність України)", - додав Волкер. 

"Мій перший крок - побачити ситуацію на лінії розмежування, відвідати Авдіївку, інші населені пункти. Почути точку зору  місцевого  населення, поспілкуватися з людьми. Далі я спілкуватимуся з іншими сторонами цього процесу, буду вислуховувати їхню точку зору, після чого поїду у Вашингтон та даватиму певні рекомендації", - зазначив спецпредставник Держдепу США. 

Як відомо, 23 липня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та посол США в Україні Марі Йованович здійснюють візит в зону АТО, де відвідали штаб оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" та Авдіївку. Там вони провели зустріч з військовими, представниками військово-цивільної адміністрації та постраждалими мешканцями міста. 

Українська правда 

Теми: Донбас США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розвідка: "Куратор" бойовиків з РФ здійснив ДТП, важко травмовані двоє цивільних 23 липня 2017, 15:18
Волкер: на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна 23 липня 2017, 14:37
ДФС: дозвіл на ремонтні роботи отримано, але відбуваються провокації 23 липня 2017, 12:27
powered by lun.ua
Головні новини
Волкер: Конфлікт на Донбасі необхідно завершити якомога швидше
Волкер: на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна
СК РФ: заочно арештовано також колишніх в.о. генпрокурора і заступника
Клімкін: скандал із Siemens буде уроком бізнесу
Усі новини
Жигулі-тур

Українець об'їде півконтиненту на авто 1979 року

Дахи Києва

Найкращі руфтопи і місця для вечірок