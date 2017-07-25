Президент призначив нового голову Держприкордонслужби

933 перегляди
Вівторок, 25 липня 2017, 17:02

Новим головою Державної прикордонної служби України став директор департаменту оперативної діяльності ДПСУ генерал-майор Петро Цигикало.

Про це оголосив Петро Порошенко.

Як відомо, у вівторок, 25 липня, глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко написав рапорт про відставку за станом здоров'я.

Як повідомлялося, Назаренку стало зле 21 липня  в Адміністрації президента на Банковій під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше прес-служба ДПСУ повідомила, що його стан задовільний.

22 липня з'явилося повідомлення, що Назаренко перебуває в реанімації, його стан стабільний.

Українська правда

Теми: Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенка просять не підписувати закон про КС із підступом про омбудсмена 25 липня 2017, 15:41
Найголовніше за день 24 липня 2017, 21:41
Порошенко погодився, щоб жертв кібератак не штрафували за невчасні накладні 24 липня 2017, 16:21
powered by lun.ua
Головні новини
Президент призначив нового голову Держприкордонслужби
Суд дав добро на заочне розслідування щодо екс-міністра Захарченка
Глава Держприкордонслужби подав у відставку
Біля військчастини затримали телевізійників із безпілотником
Усі новини
Слухати

Останній ефір Павла Шеремета

Дахи Києва

Найкращі руфтопи і місця для вечірок