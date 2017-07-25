Президент призначив нового голову Держприкордонслужби

Новим головою Державної прикордонної служби України став директор департаменту оперативної діяльності ДПСУ генерал-майор Петро Цигикало.

Про це оголосив Петро Порошенко.

Бажаю новому очільнику Державної прикордонної служби України Петру Цигикалу нових професійних успіхів — Петро Порошенко (@poroshenko) July 25, 2017

Як відомо, у вівторок, 25 липня, глава Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко написав рапорт про відставку за станом здоров'я.

Як повідомлялося, Назаренку стало зле 21 липня в Адміністрації президента на Банковій під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше прес-служба ДПСУ повідомила, що його стан задовільний.

22 липня з'явилося повідомлення, що Назаренко перебуває в реанімації, його стан стабільний.

Українська правда