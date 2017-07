Маккейн повертається до Вашингтона, Трамп уже вважає його героєм

Сенатор Джон Маккейн, у якого діагностували рак, повернувся на роботу.

Президент Дональд Трамп назвав його "героєм", незважаючи на свої заяви дворічної давнини, зазначає CNN.

"Так чудово, що Джон Маккейн повертається для голосування. Хоробрий - американський герой! Спасибі, Джон", - написав у вівторок в своєму Twitter Трамп.

Приїзд до Вашингтона сенатора пов'язаний з голосуванням по реформі охорони здоров'я. Нещодавно Маккейн оголосив, що йому поставили діагноз агресивної форми раку мозку.

