Маккейн повертається до Вашингтона, Трамп уже вважає його героєм

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Вівторок, 25 липня 2017, 18:42

Сенатор Джон Маккейн, у якого діагностували рак, повернувся на роботу.

Президент Дональд Трамп назвав його "героєм", незважаючи на свої заяви дворічної давнини, зазначає CNN.

"Так чудово, що Джон Маккейн повертається для голосування. Хоробрий - американський герой! Спасибі, Джон", - написав у вівторок в своєму Twitter Трамп.

Приїзд до Вашингтона сенатора пов'язаний з голосуванням по реформі охорони здоров'я. Нещодавно Маккейн оголосив, що йому поставили діагноз агресивної форми раку мозку.

Нагадаємо, два роки тому Трамп, на той час кандидат в президенти, говорячи про Маккейна, сказав, що "він не герой війни".

Потім Трамп додав: "Він є героєм війни, тому що потрапив в полон".

"Мені подобаються люди, які не були в полоні", - сказав Трамп.

Раніше сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне оборонне озброєння для захисту від російської агресії.

У понеділок Трамп в своєму twitter звинуватив Україну в саботажі його передвиборної кампанії.

Теми: США
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