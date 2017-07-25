Маккейн повертається до Вашингтона, Трамп уже вважає його героєм
Сенатор Джон Маккейн, у якого діагностували рак, повернувся на роботу.
Президент Дональд Трамп назвав його "героєм", незважаючи на свої заяви дворічної давнини, зазначає CNN.
"Так чудово, що Джон Маккейн повертається для голосування. Хоробрий - американський герой! Спасибі, Джон", - написав у вівторок в своєму Twitter Трамп.
Приїзд до Вашингтона сенатора пов'язаний з голосуванням по реформі охорони здоров'я. Нещодавно Маккейн оголосив, що йому поставили діагноз агресивної форми раку мозку.
So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017
Нагадаємо, два роки тому Трамп, на той час кандидат в президенти, говорячи про Маккейна, сказав, що "він не герой війни".
Потім Трамп додав: "Він є героєм війни, тому що потрапив в полон".
"Мені подобаються люди, які не були в полоні", - сказав Трамп.
Раніше сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне оборонне озброєння для захисту від російської агресії.
У понеділок Трамп в своєму twitter звинуватив Україну в саботажі його передвиборної кампанії.
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