Трамп звинуватив Україну в саботажі його виборчої кампанії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що Україна саботувала його передвиборчу кампанію.

Про це він повідомив у Twitter.

На переконання Трампа, такі дії України були спрямовані на просування кандидатури його опонентки - Гілларі Клінтон.

Американський лідер закликав Генпрокурора США розслідувати цей випадок.

"Спроби України саботувати кампанію Трампа "потихеньку працювали, аби просунути Клінтон". Тож де розслідування генерального прокурора?" - написав він.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Трамп додав, що генпрокурор Джефф Сешнс зайняв дуже слабку позицію щодо злочинів Клінтон та витоку Intel.

Як відомо, раніше кандидат на посаду директора ФБР Крістофер Рей пообіцяв перевірити, чи втручалась Україна у президентські вибори у США.

У січні видання Politico, посилаючись на джерела, повідомило, що українські урядовці намагалися вплинути на вибори президента та допомогти виграти кандидатці демократів Гілларі Клінтон.

Євген Кізілов, УП