Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маккейн повертається до Вашингтона, Трамп уже вважає його героєм

Вівторок, 25 липня 2017, 18:42

Сенатор Джон Маккейн, у якого діагностували рак, повернувся на роботу.

Президент Дональд Трамп назвав його "героєм", незважаючи на свої заяви дворічної давнини, зазначає CNN.

"Так чудово, що Джон Маккейн повертається для голосування. Хоробрий - американський герой! Спасибі, Джон", - написав у вівторок в своєму Twitter Трамп.

Приїзд до Вашингтона сенатора пов'язаний з голосуванням по реформі охорони здоров'я. Нещодавно Маккейн оголосив, що йому поставили діагноз агресивної форми раку мозку.

Нагадаємо, два роки тому Трамп, на той час кандидат в президенти, говорячи про Маккейна, сказав, що "він не герой війни".

Потім Трамп додав: "Він є героєм війни, тому що потрапив в полон".

"Мені подобаються люди, які не були в полоні", - сказав Трамп.

Раніше сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне оборонне озброєння для захисту від російської агресії.

У понеділок Трамп в своєму twitter звинуватив Україну в саботажі його передвиборної кампанії.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
США
У новому пакеті допомоги США нададуть Україні крихітні нанодрони Black Hornet – ЗМІ
У Держдепі уточнили слова Блінкена про площу звільнених територій України
США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з "Вагнером"
Останні новини
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: