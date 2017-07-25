Маккейн возвращается в Вашингтон, Трамп уже считает его героем

Сенатор Джон Маккейн, у которого диагностировали рак, вернулся на работу.

Президент Дональд Трамп назвал его "героем", несмотря на свои заявления двухлетней давности, отмечает CNN.

"Так замечательно, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Храбрый - американский герой! Спасибо, Джон", - написал во вторник в своем Twitter Трамп.

Приезд в Вашингтон сенатора связан с голосованием по реформе здравоохранения. Недавно Маккейн объявил, что ему поставили диагноз агрессивной формы рака мозга.

So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Напомним, два года назад говоря о Маккейне, Трамп сказал, что "он не герой войны".

"Он является героем войны, потому что попал в плен", - сказал Трамп. "Мне нравятся люди, которые не попали в плен", - заявлял тогда Трамп.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн призывал Трампа предоставить Украине летальное оборонительное вооружение для защиты от российской агрессии.

В понедельник Трамп в своем twitter обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании.