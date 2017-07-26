Порошенко привітав "Динамо", але ігнорує питання Саакашвілі
Президент Петро Порошенко привітав київську футбольну команду "Динамо" з перемогою над швейцарським ФК "Янг Бойз".
Відповідне повідомлення з'явилося на Twitter глави держави у середу ввечері.
"Вітаю "Динамо" з перемогою над "Янг Бойз" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Так тримати, хлопці! Не збавляйте темп!" - сказано у повідомленні.
Водночас Порошенко ігнорує інформацію про позбавлення громадянства екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.
"Українська правда" з третьої години дня намагається зв'язатися із прес-службою президента України, аби отримати коментар з приводу колишнього президента Грузії, однак спроби є безуспішними.
Раніше ДМС заявила, що президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Саакашвілі.
Водночас такого документа досі немає на сайті глави держави.
У прес-службі Міхеіла Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства.
Сам Сааакашвілі наразі перебуває у США. "Українській правді" вдалося зв'язатися із ним, і він пообіцяв оприлюднити офіційну заяву протягом двох годин.
Першим про припинення громадянства Саакашвілі повідомив депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.