Порошенко поздравил "Динамо", но игнорирует вопрос Саакашвили
Президент Петр Порошенко поздравил киевскую футбольную команду "Динамо" с победой над швейцарским ФК "Янг Бойз".
Соответствующее сообщение появилось на Twitter главы государства в среду вечером.
"Поздравляю "Динамо" с победой над "Янг Бойз" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Так держать, ребята! Не сбавляйте темп!" - сказано в сообщении.
В то же время Порошенко игнорирует информацию о лишении гражданства экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.
"Украинская правда" с трех часов дня пытается связаться с пресс-службой президента Украины, чтобы получить комментарий по поводу бывшего президента Грузии, однако попытки безуспешны.
Ранее ГМС заявила, что президент Петр Порошенко издал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили.
В то же время такого документа до сих пор нет на сайте главы государства.
В пресс-службе Саакашвили не подтверждают информацию о лишении его украинского гражданства.
Сам Саакашвили сейчас находится в США. "Украинской правде" удалось связаться с ним, и он пообещал обнародовать официальное заявление в течение двух часов.
Первым о прекращении гражданства Саакашвили сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
Украинская правда