Порошенко привітав "Динамо", але ігнорує питання Саакашвілі

Президент Петро Порошенко привітав київську футбольну команду "Динамо" з перемогою над швейцарським ФК "Янг Бойз".

Відповідне повідомлення з'явилося на Twitter глави держави у середу ввечері.

"Вітаю "Динамо" з перемогою над "Янг Бойз" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Так тримати, хлопці! Не збавляйте темп!" - сказано у повідомленні.

Водночас Порошенко ігнорує інформацію про позбавлення громадянства екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

"Українська правда" з третьої години дня намагається зв'язатися із прес-службою президента України, аби отримати коментар з приводу колишнього президента Грузії, однак спроби є безуспішними.

Раніше ДМС заявила, що президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства Саакашвілі.

Водночас такого документа досі немає на сайті глави держави.

У прес-службі Міхеіла Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства.

Сам Саакашвілі наразі перебуває у США. "Українській правді" вдалося зв'язатися із ним, і він пообіцяв оприлюднити офіційну заяву протягом двох годин.

Першим про припинення громадянства Саакашвілі повідомив депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

Українська правда