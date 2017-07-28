Кабмін не погоджував високих премій Корчак та членів НАЗК

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П'ятниця, 28 липня 2017, 15:23

Кабінет міністрів не давав дозволу на преміювання керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату Кабміну на запит програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

"За результатами опрацювання запиту НАБУ [...] повідомляємо, що Кабінетом міністрів такі дозволи не надавалися", - мовиться у відповіді за підписом міністра Кабміну Олександра Саєнка.

Водночас на запит "Схем" у Національному антикорупційному бюро повідомили, що наразі Головний підрозділ детективів не розслідую преміювання голови та інших членів НАЗК.

"Не здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо можливого безпідставного нарахування та виплати заробітної плати голові та членам НАЗК", - зазначено у відповіді.

Як повідомлялося, на початку травня Національне антикорупційне бюро направило запит до Кабміну з проханням надати інформацію про дозвіл на преміювання керівництва НАЗК.

Як відомо, голова НАЗК Наталя Корчак у квітні 2017 року зізналася, що у серпні, жовтні і листопаді 2016 року нараховувалися премії їй і членам НАЗК.

"200 тисяч гривень була премія",  - говорила вона тоді, коли реєстр декларацій не працював близько тижня.

В свою чергу Міністерство юстиції заявило, що готує законопроект, яким запропонує заборонити керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.

Теми: НАБУ
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