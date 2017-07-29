Під Севастополем перекинувся суховантаж

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Субота, 29 липня 2017, 11:36

У суботу вранці в 34 км від берегів Севастополя (окупований Крим) в нейтральних водах Чорного моря перекинувся суховантаж Anda.

Як повідомили "Інтерфаксу" в суботу в Морському рятувально-координаційному центрі Севастополь, вісім членів екіпажу суховантажу врятовані, доля ще одного моряка поки невідома.

"Підняли трьох, потім ще п'ятьох", - сказав співробітник центру.

Відзначається, що шторм заважає проведенню операції з порятунку екіпажу судна.

Важкі судна, що проходять повз, просять підійти до місця події і надати допомогу членам екіпажу.

Як розповіло "Інтерфаксу" джерело, суховантаж йшов під прапором Того. Попередньо причиною аварії судна стали складні метеоумови.

За інформацією агентства, екіпаж суховантажу складався з трьох громадян Індії і шести громадян Сирії.

Теми: Крим
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