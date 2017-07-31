Грузія сподівається, що їй видадуть Саакашвілі після його приїзду в Україну

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Понеділок, 31 липня 2017, 11:15

У Грузії сподіваються, що, як тільки Міхеіл Саакашвілі повернеться в Україну, Київ зможе почати процес його видачі Тбілісі.

Про це грузинський міністр юстиції Тея Цулукіані заявила в ефірі телекомпанії "Імеді", передає "Радіо Свобода".

За словами чиновниці, це - не політичний, а "правовий та слідчо-прокурорський процес".

Міністр нагадала, що Тбілісі вимагав екстрадувати Саакашвілі ще в 2014 і 2015 роках. За словами Цулукіані, він звинувачується в тому числі в побитті депутата парламенту, розтраті близько 4 мільйонів доларів, розгоні мирного мітингу в листопаді 2007 року і в причетності до розгрому телекомпанії "Імеді".

Як відомо, у квітні 2015 року Україна відмовилася видати Саакашвілі, пославшись на те, що його переслідування в Грузії носить не тільки правовий характер.

26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

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Теми: Саакашвілі громадянство Грузія
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