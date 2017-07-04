Добкін впевнений, що з нього знімуть недоторканність

Нардеп з фракції "Оппоблок" Михайло Добкін вважає, що рішення про зняття з нього депутатської недоторканності буде прийнято.

Про це він заявив в коментарі телеканалу "112 Україна".

Добкін прогнозує, що регламентний комітет розгляне подання ГПУ на нього 12 липня, а 13-го числа його питання розглянуть депутати парламенту.

"Засідання комітету буде, напевно, в середу. У нас по середах короткий сесійний день, а потім засідання комітетів. А в четвер воно буде винесено на розгляд (парламенту - ред.)", - повідомив він.

За словами депутата, він готується захищатися - збирає необхідні документи, а також пише з адвокатами свої пояснення для членів комітету.

"Прийду озброєний до зубів, постараюся довести, що всі претензії з боку прокуратури не мають жодного підґрунтя", - заявив він.

При цьому нардеп висловив упевненість, що депутатську недоторканність з нього все ж таки знімуть.

У той же час Добкін вважає, що подання ГПУ щодо нього та інших нардепів - це "якась гра із суспільством".

"Людей не будуть доводити до суду, а просто оберуть запобіжний захід, заарештують, а суспільству розкажуть, що людина за гратами, значить, справедливість восторжествувала", - сказав він, додавши, що у Генпрокуратури вже є подання на його арешт.

Також опоблоковець висловив упевненість, що справа проти нього - це "особиста помста" глави ГПУ Юрія Луценка, з яким у нього склалися "теплі" стосунки ще за президента Віктора Ющенка.

Як повідомлялося, регламентний комітет Верховної Ради планує розглянути подання на зняття недоторканності з Михайла Добкіна наступного тижня, 10-14 липня.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова вартістю понад 220 млн грн.

Регламентний комітет вже розглянув подання на зняття недоторканості з двох інших нардепів - Євгена Дейдея та Олеся Довгого - і в обох випадках визнав подання необґрунтованими.

Євген Кізілов, УП