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Комитет не поддержал снятие иммунитета с Довгого

Вторник, 4 июля 2017, 13:32
Комитет не поддержал снятие иммунитета с Довгого

Регламентный комитет Верховной Раде нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

За такое решение члены комитета проголосовали еиногласно.

"Комитет считает, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата содержит существенные недостатки в части злоупотребления властными полномочиями", - зачитал заключение комитета и.о. его председателя Павел Пинзеник.

Он отметил, что комитет передаст это решение председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы уже парламент определял, разрешать ли привлечение к ответственности Олеся Довгого.

В состав комитета входят 11 депутатов: 4 - от "Народного фронта", 2 - от БПП, по 1 - от "Самопомочи", Радикальной партии, "Видродження", "Оппозиционного блока" и "Воли народа".

Как сообщалось, 3 июля регламентный комитет принял аналогичное решение в отношении депутата из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Представления на первых пятерых народных избранников регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля. Рассмотрение вопроса Довгого назначено на вторник, 4 июля.

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Роман Кравец, УП

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Темы: ДовгийГенпрокуратураВерховная Раданеприкосновенность
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