Винних в аварії рейсу МН17 хочуть судити в Нідерландах

Справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.



Про це повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна", посилаючись на агентство "Блумберг".



Таке рішення прийняли представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи – Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.



Агентство відзначає, що розслідування триває, і прийняте рішення не означає того, що винні постануть перед судом найближчим часом.



Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейсМН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія визнає свою провину в катастрофі літака "Боїнг-777" рейсу МН17, блокуючи створення трибуналу.