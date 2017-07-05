Винних в аварії рейсу МН17 хочуть судити в Нідерландах

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Середа, 5 липня 2017, 10:58

Справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Про це повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна", посилаючись на агентство "Блумберг".

Таке рішення прийняли представники країн, які співпрацюють у розслідуванні цієї катастрофи – Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.

Агентство відзначає, що розслідування триває, і прийняте рішення не означає того, що винні постануть перед судом найближчим часом.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейсМН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія визнає свою провину в катастрофі літака "Боїнг-777" рейсу МН17, блокуючи створення трибуналу.

Теми: MH17
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