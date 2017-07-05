Лозовий поскаржився НАБУ на холодну зброю сина Луценка

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Середа, 5 липня 2017, 11:19

Нардеп від Радикальної партії Андрій Лозовой зробив заяву директору НАБУ Артему Ситнику про начебто приховане майно у декларації генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він заявив на засіданні регламентного комітету Верховної Ради у середу.

"Я звертаюсь до Національного антикорупційного бюро, це моя заява директору НАБУ Артему Сергійовичу Ситнику з приводу злочину, який вчинив генеральний прокурор, приховавши своє майно, конкретно - колекцію холодної зброї", - заявив Лозовой.

У декларації Луценка за 2015 рік холодна зброя записана на сина Олександра. У декларації Луценка за 2016 рік не має сина і, відповідно, не вказана колекція холодної зброї. Як відомо, в декларацію не потрібно вносити дітей, якщо вони живуть окремо.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко під час засідання регламентного комітету Верховної Ради у середу заявив, що інформація з державних реєстрів свідчить, що нардеп від Радикальної партії Андрія Лозового не отримував спадок.

Як відомо, раніше у середу народний депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук заявляє, що його колега Андрій Лозовой, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, отримав спадок.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Досудове розслідування встановило, що Лозовой з 1 січня 2007 року до 31 грудня 2015 року "умисно ухилився від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах".

Олег Твердь, для УП

Теми: Луценко декларації Ляшко
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