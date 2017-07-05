Луценко: Слідство не знайшло спадок у Лозового

Інформація з державних реєстрів свідчить, що нардеп від Радикальної партії Андрій Лозовой не отримував спадок.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час засідання регламентного комітету Верховної Ради у середу.

"ГПУ вивчила всі можливі джерела офіційних доходів пана Лозового… ми також перевірили інформацію про ймовірні спадки, про які згадує пан Лозовой. В зв'язку з цим ми встановили, що відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно і з реєстру прав власності на нерухоме майно щодо прадіда пана Лозового Карпюка Федіра Олексійовича, який проживав в кінці свого життя у Івано-Франківській області, - відсутні", - сказав він.

"Так само у Лозового Андрія Сергійовича в відомостях з держреєстру речових прав на нерухоме майно із реєстру прав власності на нерухоме майно, ну із інших реєстрів – відсутнє будь-яке майно", - додав Луценко.

Як відомо, раніше у середу народний депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук заявляє, що його колега Андрій Лозовой, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, отримав спадок.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Досудове розслідування встановило, що Лозовой з 1 січня 2007 року до 31 грудня 2015 року "умисно ухилився від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах".

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Українська правда