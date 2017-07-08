Поблизу Майорська стався вибух, поранено двох дюдей

Внаслідок вибуху невстановленого предмету поблизу Майорська постраждали дві людини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Поліція з’ясовує обставини вибуху на сільській дорозі між с. Зайцеве та с. Майорське, внаслідок якого поранення дістали 36-річна жінка та 38-річний чоловік, обидва - жителі селища Жованка.

Повідомляється, що жінку каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні м. Бахмуту.

Як повідомлялося, 7 червня близько 15:30 в центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, прогримів вибух. Сепаратистські ЗМІ заявили, що в результаті загинула "полковник народної міліції ЛНР", ще п'ятеро людей поранено. Крім того російське інформагентство ТАСС повідомило, що в цей же день в Луганську стався ще один вибух у районі площі Героїв Великої Вітчизняної війни.

Українська сторона Спільного центру координації та контролю (СЦКК) інформацію про вибухи підтвердила, заявивши, що вони можуть бути початком серії подібних терактів проти мирного населення з боку незаконних збройних формувань.