В Україні затримали полковника РФ - "друга Гіві та Мотороли"

Держприкордонслужба затримала полковника РФ Валерія Гратова, якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки ПМР".

Про це 9 липня повідомив помічник керівника ДПСУ Олег Слободян.

За його даними, затримання відбулося ще на початку червня.

"На виїзд з України прибув громадянин України Валерій Георгійович Войтенко, 1954 року народження, який пред'явив для контролю загальногромадський паспорт громадянина України. Він надав телеграму з "ПМР" про тяжкий стан здоров'я його матері та плутався з даними свого паспорта. Для детального опитування громадянина на пункт пропуску прибули офіцери оперативних підрозділів ДПСУ", - повідомив Слободян.

Серед особистих речей чоловіка було виявлено мобільний телефон з фотографіями з сепаратистських мітингів, гроші, автобусні квитки.



"У куртці виявили внутрішню кишеню, у якій був аркуш паперу з установчими даними та телефонами перших осіб ПМР та людей з РФ, орден "Червона зірка", смартфон, флеш-носії інформації. На них виявлені фотографії затриманого з терористами "Моторола", "Гіві", (Олександром) Захарченко; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали "ДНР" та "ЛНР"; фото з місць бойових дій з Дебальцево, Донецький аеропорт, Горловка, Сніжне, Іловайськ", - повідомив Слободян.

У затриманого виявили фотографії з терористами "Моторола", "Гіві", (Олександром) Захарченко; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали "ДНР" та "ЛНР" та інше.

Також було виявлено документи службової документації за підписом затриманого, методичні матеріали щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів та інше.



"Вдалося встановити справжню особу затриманого: ним виявився полковник РФ Гратов Валерій 1952 року народження, якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки ПМР". Затриманого було передано співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, затриманий полковник РФ - "колишній начальник особистої охорони президента невизнаної республіки Придністров'я Ігоря Смірнова, діючий інструктор донбаських бойовиків, близький друг "Гіві" та "Мотороли".



"Контррозвідники давно знали, що під ім'ям "Валерій Войтенко" ховається дехто "Санич", відомий у Москві як полковник ВДВ Валерій Гратов. Українська контррозвідка отримала дані про намір ФСБ РФ призначити заступником "міністра держбезпеки Придністров'я" свою людину. Головна умова - він має бути кадровим російський військовим з досвідом бойових дій, на Донбасі, на боці бойовиків. І така людина досить швидко знайшлася", - зазначив Цаплієнко.

За його словами, на Донбасі Гратов перебував з 2014 року, офіційно очолюючи "Союз десантників Донбасу".

"З 29.08.2014 року Гратов Валерій Олександрович перебував у зоні бойових дій в Луганській Народній Республіці і Донецькій Народній Республіці до теперішного часу. Зокрема, його було відзначено за виконання бойових завдань ... Участь у бойових діях: Луганськ, Алчевськ, Горлівка, Макевка, Донецьк , Сніжне, Іловайськ, Єнакієве, Вуглегірськ, Дебальцеве", - навів Цаплієнко цитату з листа до Держдуми РФ від імені командира одного з НЗФ.