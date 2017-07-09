Луценко про подання на нардепів: Ніхто не сховається

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Неділя, 9 липня 2017, 23:16

Якщо подання на зняття недоторканності з 5нардепів не буде підтримано у ВР наступного тижня, після "канікул" ГПУ знову подасть подання до регламентного комітету ВР.

Про це генпрокурор заявив в інтерв'ю "ТСН.Тиждень"  в ефірі "1+1" ввечері 9 липня. 

"(Якщо подання не будуть підтримані), значить одразу після канікул мої подання знову будуть на столі регламентного комітету і я знову прйду у Верховну Раду. ... Я не зупинюся... Ніхто не сховається - ні  за кордоном, ні за мандатом", - заявив Луценко. 

Також генпрокурор заявив, що наразі розслідування ГПУ "зосереджені на діячах з законодавчої та виконавчої гілки влади, теперішніх і колишніх". 

"Зараз ми займаємося справами щодо депутатів та діючих міністрів... Робимо це паралельно з оцінкою діяльності екс-президента Віктора Януковича, близько 20 його поплічників, які  розікрали країну, і слідство по усім закінчено", - зазначив Луценко. 

За його словами, за минулий рік прокурори "віддали до судів 1200 хабарників діючої влади".

"Цього року плануємо лише збільшувати темпи і висоту посад тих, хто розкрадає державу", - додав він.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.  

29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Оппоблоку" Михайла Добкіна.

Протягом 3-7 липня регламентний комітет розглянув  подання ГПУ щодо 5 нардепів, і підтримав подання на зняття недоторканності лише щодо Борислава Розенблата

Більше про подання на нардепів читайте  у матерілалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".

Українська правда

Теми: Луценко Верховна Рада недоторканність
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