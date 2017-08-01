В США складають план надання Україні летальної зброї

Американські військові розробляють план поставок летальної зброї оборонного характеру в Україну.

Про це повідомило американське видання USA Today.

"Американські військові вперше складають план щодо надання летального оборонного озброєння Україні для протистояння зростаючій російській військовій загрозі Україні і Європі", - зазначається в публікації.

Повідомляється також, що планування, яке здійснює Об'єднаний комітет начальників штабів, потребує затвердження Білого дому.

Чиновник Ради національної безпеки заявив, що американський уряд не виключає надання оборонної зброї Україні. Це питання обговорюється в оточенні президента на тлі спалахів насильства у Східній Україні, а також підготовки Росії до великих військових навчань, які, на думку аналітиків, зосередять велику кількість бронетехніки на кордонах України і країн НАТО.

Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.

26 липня у Державному департаменті США заявили, що питання щодо можливого надання оборонного озброєння Україні не розглядається, але Вашингтон не виключає надання озброєння.