САП просить забрати в бюджет 300 тисяч застави Полякова

509 переглядів
Вівторок, 1 серпня 2017, 12:44

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд стягнути до держбюджету 300 тисяч гривень застави, внесених нардепом Максимом Поляковим.

Про це повідомив керівників САП Назар Холодницький в ефірі 112 каналу.

Він пояснив, що Поляков виконав рішення Солом'янського районного суду щодо запобіжного заходу частково. Так, нардеп не виконав ті умови, які були визначені в постанові, зокрема относительно носіння електронного браслету контролю.

"Наголошую, що інший підозрюваний - Розенблат, рішення суду виконав в повному обсязі. Сьогодні о 9:00 один з процесуальних керівників звернувся до Солом'янського районного суду з клопотанням про стягнення зазначеної застави в дохід держави", - зазначив Холодницький.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат. Парламент дав дозвіл на притягнення їх до відповідальності.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

27 липня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Поляков знову відмовився надівати браслет.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу.

Теми: Поляков
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поляков заявив про “фантастичний компромат” на Ситника 31 липня 2017, 11:38
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко підписав зміни до держбюджету-2017
Мера Глухова Терещенка звинувачують у приховуванні майна
Система штучного інтелекту Facebook придумала власну мову
НАЗК перевірить статки ще 4 чиновників, а нардеп Яценко не зацікавив
Усі новини
Книги

"До Галичини": Уривок із книги Мартіна Поллака

Їжа

10 місць в Києві, де готують смачний фалафель