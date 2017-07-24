Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полякова викликали надягати браслет, але він не прийшов – поліція

Понеділок, 24 липня 2017, 13:33

Народний депутат Максим Поляков не з’явився в суботу до обласного відділення поліції Черкаської області для надягнення електронного браслету.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Він був викликаний на 11 годину суботи до обласної поліції Черкаської області для вдягання вже запрограмованого електронного браслету стеження. Він не з’явився, працівники поліції разом з детективами НАБУ прочекали його до 14 години", - сказав Тракало.

"На місце була викликана слідчо-оперативна група, яка зафіксувала цей факт. Копію документу отримали працівники НАБУ", - додав він.

Водночас речник наголосив, що викликом Полякова до поліції займалося Національне антикорупційне бюро.

Зараз УП намагається з'ясувати, як саме НАБУ повідомило нардепа про виклик.

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці минулого тижня правоохоронці намагалися вдягнути на депутата з фракції "Народний фронт" Полякова електронний браслет стеження, проте безрезультатно.

Сам нардеп стверджує, що правоохоронні органи ще не робили спроб вдягнути на нього цей детектор.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: