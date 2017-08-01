Саакашвілі хоче приїхати і повернути громадянство через суд

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Вівторок, 1 серпня 2017, 16:01

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

Про це він заявив під час відео-конференції у вівторок, відповідаючи на питання журналістів.

"Я намагатимуся приїхати, щоб брати участь в цьому суді, щоб надати суду докази і подивитися, що в них є. Я буду доводити свою правоту", - сказав він.

Крім того, Саакашвілі зазначив, що заповнював анкету на отримання громадянства правильно, відповідно до чинного законодавства, і той документ, який опублікували в інтернеті, є фейком.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко позбавив громадянства України екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня, хоча інформація поширилася ще 26-го.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

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Роман Кравець, УП

Теми: Саакашвілі громадянство суд
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