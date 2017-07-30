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Саакашвілі показав, який вигляд має його підпис

Неділя, 30 липня 2017, 17:21

Екс-президент Грузії та екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що в Україні підписується кирилицею і показав, який вигляд має його підпис

Про це Саакашвілі заявив на своїй сторінці у Facebook. 

"Ось так виглядає мій підпис - документ з офіційного архіву Президентської бібліотеки Саакашвілі в Тбілісі. Він на фасаді бібліотеки. Бібліотека - єдина будівля, яку я залишив після себе і формально пов'язана з моїм ім'ям, не крамниці, не вілли, а безкоштовна бібліотека", - зазначив він. 

 
 

Раніше Саакашвілі заявив, що підпис у копії анкети на отримання українського громадянства, яку було раніше оприлюднено, належить не йому.

У свою чергу нардеп Володимир Ар'єв, який оприлюднив документ з підписом Саакашвілі, заявив, що саме ця анкета міститься у справі Міграційної служби, на підставі якої було надано громадянство

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

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"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілігромадянство
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