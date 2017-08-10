Бойовики ОРДО знову обстріляли безпілотник ОБСЄ

177 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 15:43

У підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму Twitter.

"БПЛА СММ ОБСЄ обстріляли в підконтрольних так званій "ДНР" Пікузах. Ще одна спроба завадити моніторингу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що представники Спільного центру з контролю та координації перебували на місці події, проте не змогли сприяти безпеці моніторингу.

Як повідомлялося 20 липня, Бойовики ОРДО обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в селищі Трудовське.

9 серпня в СММ ОБСЄ заявили, що їхня камера на Донецькій фільтрувальній станції потрапила під обстріл і знищена.

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Статус учасника бойових дій отримали 306 тисяч військових з АТО 10 серпня 2017, 14:14
Історія 25-го добробату. Від Дебальцевого до злиття 10 серпня 2017, 13:29
Під Талаківкою бойовики поранили бійця АТО - Міноборони 10 серпня 2017, 13:11
powered by lun.ua
Головні новини
Оприлюднено основні зміни у ЗНО-2018
Ситник впевнений, що суди гальмують справи Онищенка, Пасішніка та ОПЗ
Особливості безвізу: українців без зворотного квитка можуть зняти з рейсу
Обшуки у кримських татар: окупанти затримали 4 осіб
Усі новини
Гендер

"Шерше ля фам" для прибирання, або Як роботодавці порушують законодавство

9 причин

Чому з'являються судоми в ногах і як їх зупинити