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Бойовики ОРДО знову обстріляли безпілотник ОБСЄ

Четвер, 10 серпня 2017, 15:43

У підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму Twitter.

"БПЛА СММ ОБСЄ обстріляли в підконтрольних так званій "ДНР" Пікузах. Ще одна спроба завадити моніторингу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що представники Спільного центру з контролю та координації перебували на місці події, проте не змогли сприяти безпеці моніторингу.

Як повідомлялося 20 липня, Бойовики ОРДО обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в селищі Трудовське.

9 серпня в СММ ОБСЄ заявили, що їхня камера на Донецькій фільтрувальній станції потрапила під обстріл і знищена.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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