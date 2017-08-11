Cуд переніс розгляд скарги Данилюка на призначення перевірки його податків

328 переглядів
П'ятниця, 11 серпня 2017, 11:19

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги міністра фінансів Олександра Данилюка щодо призначення позапланової перевірки його податків.

Про це написав Данилюк у Facebook.

"Сьогодні розгляд моєї скарги в Апеляційному суді м. Києва щодо неправомірного рішення Печерського суду на підставі неправомірного звернення прокурора в черговий раз перенесли. Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть, літні затори на дорогах чи відправили пташиною поштою)", - написав він.

"Виглядає як скоординована робота – намагаються не дозволити мені захистити свої права", - додав міністр.

Як відомо, 7 серпня Апеляційний суд Києва вже переносив засідання через аналогічну причину.

Як повідомлялося, Генпрокуратура підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків з 1998 по 2016 роки.

18 липня Печерський райсуд Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів Олександра Данилюка.

31 липня міністр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.

1 серпня міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про намір подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі перевірити його.

3 серпня міністр фінансів пообіцяв звернутись до Державної фіскальної служби, щоб та перевірили, чи він сплатив усі податки.

Теми: Данилюк суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Данилюк попросив ДФС перевірити всі його податки 3 серпня 2017, 15:30
Данилюк вважає, що справа проти нього "активно проштовхується" 1 серпня 2017, 19:52
Данилюк подасть скаргу на суддю, який дозволив його перевірити 1 серпня 2017, 18:14
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: На Донбасі в 3-7 разів збільшилась кількість вибухів
У Кличка на картинках показали, як заплатити за парковку
Путін хоче дозволу використовувати ППО на кордоні Білорусі та України
Хроніка 11 серпня. Медведєв атакує Ющенка, а росіян опитують про напад на Україну
Усі новини
Фото

12 тисяч щасливих людей на 11-му фестивалі "Бандерштат"

Туберкульоз – це…

Тест "на здоров'я", обізнаність та уважність