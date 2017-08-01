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Данилюк подасть скаргу на суддю, який дозволив його перевірити

Вівторок, 1 серпня 2017, 18:14

Міністр фінансів Олександр Данилюк збирається подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі перевірити його.

Про це Данилюк повідомив у своєму Facebook.

Як стверджує міністр, Генпрокуратура перевищила повноваження, коли звернулася до суду з клопотанням призначити перевірку.

"Відтак суддя приймав рішення на підставі незаконного подання прокурора. Про це не могли не знати представники ГПУ і слідчий суддя, який виносив ухвалу. Це вказує або на некомпетентність, або на свідоме порушення Печерським районним судом м. Києва законодавства", - заявляє Данилюк.

"Найближчим часом також збираюся подати скаргу на суддю та подати заяву про злочин щодо завідомо неправомірних дій посадових осіб", - додав міністр.

Окрім того, Данилюк стверджую, що ДФС не може здійснювати перевірок за період з 1998 по 2016 роки, оскільки це порушує норми Податкового кодексу обмеження на строк проведення податкових перевірок.

Як повідомлялося, Генпрокуратура підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

18 липня Печерського райсуду Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів Олександра Данилюка.

31 липня міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.

Українська правда

Теми: Олександр Данилюксуддекларації
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