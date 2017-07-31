Данилюк заявив, що через підозру ГПУ відпустку не перериватиме
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.
Про це він написав на Facebook у понеділок ввечері.
"Сьогодні мій перший день відпустки. Нарешті вирвався, щоб провести час з родиною. І сьогодні дізнаюся з преси, що Генеральна прокуратура України мене нібито в чомусь підозрює", - зазначив міністр.
Коментуючи інформацію про те, що ГПУ підозрює його в ухиленні від сплати податків, Данилюк висловив сподівання, що справа не є політично вмотивованою і не є помстою "за те, що було зроблено, щоб перекрити корупційні схеми, унеможливити розкрадання бюджету та неефективне використання державних коштів".
"Жодної підозри чи будь-яких інших офіційних документів від ГПУ або інших органів я не отримував та про своє нібито ухилення від сплати податків дізнався з преси. Виявляється, що вже є рішення суду про перевірку податковою. Інноваційним вважаю інформування про проведення перевірки через пресу", - написав урядовець.
Данилюк також висловив сумнів у компетенції та мотивації людей, "які побудували цілу справу (...), оцінюючи виключно період роботи на держслужбі (2010-2014 рр.), і не враховуючи період роботи в приватному секторі, зокрема, багаторічну роботу на провідних посадах в різних компаніях закордоном".
Він наголосив, що сплатив всі податки із зароблених коштів.
"Щодо фактів - будинок купили влітку 2010 року, коли я ще працював в Лондоні. Для родини було важливим обов'язково мати "точку опори" в Україні, тому купили біля Борисполя, щоб було простіше поєднувати міжнародну роботу, але не відриватися від України. Автомобіль випуску 2008 року купив в 2011 році - і донині на ньому пересуваюся – я розумію, що для багатьох силовиків це звучить як образа", - пояснив він.
"Відпустку переривати через цей інцидент не збираюся. Робота в Міністерстві, коли кожен день стикаєшся з колосальним супротивом системи, виснажує. Попереду дуже активний вересень і дуже багато роботи. Для цього будуть потрібні сили", - додав міністр.
Як повідомлялося, частина депутатів комітету з питань податкової та митної політики ВР вимагає від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Данилюка міністром фінансів в квітні 2016 року. Тоді він займав посаду заступника глави Адміністрації президента.
Українська правда