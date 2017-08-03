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Данилюк попросив ДФС перевірити всі його податки

Четвер, 3 серпня 2017, 15:30

Міністр фінансів звернеться до Державної фіскальної служби, щоб та перевірили, чи він сплатив усі податки.

Про це міністр повідомив у Facebook.

"Відповідно до п. 17.1.8 ст. 17 та 78.2 ст. 78 Податкового кодексу, прошу Державну фіскальну службу провести перевірку повноти сплати мною податків у відповідності до законів України. Це моя власна ініціатива, аби остаточно зняти всі питання", - написав Данилюк.

Також міністр попросив Національну агенцію з питань запобігання корупції оприлюднити результати перевірки його електронної декларації.

"У разі неготовності результатів, прошу НАЗК в найкоротший термін завершити перевірку", - додав Данилюк.

Окрім того, міністр зазначив, що оскільки ДФС підпорядковується Міністерству фінансів, він звернеться до НАЗК з проханням надати усім сторонам роз'яснення про можливий конфлікт інтересів.

"Усі необхідні документи (звернення до ДФС та НАЗК) будуть надіслані в передбаченому порядку найближчим часом", - пообіцяв Данилюк.

Як повідомлялося, Генпрокуратура підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

18 липня Печерський райсуд Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів Олександра Данилюка.

31 липня міністр Данилюк заявив, що підозри ГПУ щодо несплати податків або інших офіційних документів не отримував.

Також міністр фінансів Олександр Данилюк збирається подати скаргу на суддю, який доручив Державній фіскальній службі перевірити його.

Олег Твердь, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Олександр Данилюкподатки
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