На Львівщині впіймали за кермом нетверезого нардепа БПП

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 19:03

У Кам’янко-Бузькому районі Львівщини поблизу села Весикосілки поліція зупинила автомобіль, яким у нетверезому стані керував нардеп від БПП Андрій Антонищак.

Про це на сайті ГО "Варта 1" повідомив Ігор Зінкевич, який є депутатом Львівської міськради.

Він заявив, що Антонищака затримали за кермом Ауді із номером ВС0099ЕС.

 
фото "Варта1"

У поліції Львівщини "Українській правді" підтвердили, що у Кам’янко-Бузькому районі близько 14 години у п'ятницю затримали за нетверезе водіння 48-річного чоловіка, мешканця Пустомитівського району, проте відмовилися вказати рід його діяльності.

На нього було складено протокол про адмінпорушення за статтею "Керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння".

В декларації Антонищака за 2016 рік вказані у власності 2 автомобілі: Volkswagen passat і Skoda Octavia.

Українська правда

Теми: БПП авто Верховна Рада
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