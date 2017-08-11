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На Львовщине поймали за рулем нетрезвого нардепа БПП

Пятница, 11 августа 2017, 19:03

В Каменка-Бугском районе Львовщины вблизи села Весикосилкы полиция остановила автомобиль, которым в нетрезвом состоянии управлял нардеп от БПП Андрей Антонищак.

Об этом на сайте ОО "Варта 1" сообщил Игорь Зинкевич, который является депутатом Львовского горсовета.

Он заявил, что Антонищак задержали за рулем Ауди с номером ВС0099ЕС.

 
фото: "Варта1"

В полиции Львовщины "Украинской правде" подтвердили, что в Каменка-Бугском районе
около 14 часов в пятницу задержали за нетрезвое вождение 48-летнего мужчину, жителя Пустомытовского района, однако отказались указать род его деятельности.

На него был составлен протокол об админнарушении по статье "Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

В декларации Антонищака за 2016 указаны в собственности 2 автомобиля: Volkswagen passat и Skoda Octavia.

Украинская правда

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Темы: БППавтоВерховная Рада
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