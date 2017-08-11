У Білому домі уточнили, що Трамп подякував Путіну із сарказмом

Президент США Дональд Трамп говорив із сарказмом, коли подякував російському президенту Володимиру Путіну за вимогу вислати 755 співробітників американської дипломатичної місії з Росії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, пише Reuters.

Раніше Трамп сказав, що хоче подякувати російському лідерові за економію американських грошей.

"Я хочу подякувати йому, тому що ми намагаємося скоротити наш фонд заробітної плати і, хоча я стурбований, я дуже вдячний, що він відпустив велику кількість людей", - сказав він.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

30 липня Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.

Йдеться про співробітників посольства США в Москві і консульств в Єкатеринбурзі, Владивостоці і Санкт-Петербурзі.

При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.

Українська правда