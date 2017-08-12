Зять Манафорта зустрічався зі слідчими, передав документи - CNN

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Субота, 12 серпня 2017, 23:36

Джеффрі Йохай, колишній зять Пола Манафортаекс-голови кампанії президента США Дональда Трампа - зустрічався зі слідчими в рамках розслідування справи про можливе відмивання грошей чи податкові порушення під час співпраці Манафорта з Партією регіонів.  

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані двох поінформованих джерел.

Зазначається, що Йохай надав федеральним слідчим інформацію та документи понад 2 місяці тому. 

"За даними джерел, Мінюст домагається співпраці від Йохая у зв'язку з розслідуванням справи Манафорта через можливе відмивання коштів чи податкові порушення під час його співпраці з проросійськими партіями в Україні", - зазначає видання. 

Інформацію було передано адвокату Роберту Мюллеру в рамках його розслідування.

"Невідомо, чи була щось з наданих Йохаєм даних корисним для розслідування справи Манафорта", - пише CNN.

У свою чергу речник Манафорта Джейсон Малоні відмовився коментувати дані повідомлення. 

Як зазначає видання, Йохай також є фігурантом федерального розслідування в рамках справи про спільні з Манафортом угоди з нерухомістю. 

Донька Манафорта Джесіка подала на розлучення з Йохаєм у березні. 

Як відомо, агенти ФБР провели обшук у  будинку Пола Манафорта, вилучивши документи та інші матеріали. 

Американські слідчі сподіваються переконати Пола Манафорта, екс-керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа,  співпрацювати з ними у розслідуванні можливої змови між штабом Трампа і Росією. 

Джерела CNN повідомляють, що документи, які було вилучено під час обшуку, містили фінансові та податкові звіти та що частину цих даних було передано представникам Сенату. 

ФБР та адвокати від коментарів з цього приводу відмовилися. 

Теми: Манафорт США
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