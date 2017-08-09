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ФБР провели обшук у будинку Манафорта

Середа, 9 серпня 2017, 17:47

Агенти ФБР провели обшук в будинку колишнього голови кампанії президента Трампа Пола Манафорта, вилучивши документи та інші матеріали.

Про це у середу повідомляє Washington Post.

Обшуки проводили в рамках спеціального розслідування про втручання Росії у вибори США в 2016 році.

Вказується, що федеральний агент з'явився в будинку Манафорта без попереднього попередження напередодні 26 липня, наступного дня після того, як той добровільно зустрівся із співробітниками Комітету розвідки Сенату.

Слідчі і адвокат Манафорта відмовилися коментувати виданню інформацію про обшук.

Видання також вказує, що характер і значення матеріалів, вилучених з будинку Манафорта, незрозуміло.

Як відомо, американські слідчі сподіваються переконати Пола Манафорта, екс-керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа,  співпрацювати з ними у розслідуванні можливої змови між штабом Трампа і Росією.

У березні ЗМі повідомили, що екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, просуваючи інтереси Володимира Путіна. Він пропонував протидіяти антиросійській опозиції у пострадянських країнах.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАПол Манафорт
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