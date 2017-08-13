В Одесі - ЛГБТ-прайд, учасників посилено охороняють

В Одесі на Приморському бульварі одночасно проходять акція за права ЛГБТ та "акція за традиційні цінності".

Як повідомляє "Радіо Свобода", правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки.

Учасники акції перебувають біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі поки що не рушили.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, участь в "Одеса прайд - 2017" беруть близько 200 осіб.

"Вони зібралися на Приморському бульварі недалеко від Воронцовського палацу і під охороною значної кількості поліції і бійців Нацгвардії, скандуючи гасла "Маємо право бути собою" та "Рівність - це майбутнє", дійшли до пам'ятника Дюку де Рішельє. Там зібралися кілька десятків противників параду з числа представників правих організацій. Учасники ЛГБТ-параду пройшли близько половини маршруту через перешкоди з боку опонентів", - зазначено у повідомленні.

Поліція зупинила просування параду, щоб запобігти зіткненням. Учасники акції сіли на площі навколо пам'ятника, не бажаючи йти і не завершивши парад.

Фото з Twitter "Радіо Свобода"

Лгбт стоять біля Дюка. Далі не йдуть pic.twitter.com/uVyIl8TTk4 — Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017

Учасники акції "за традиційні цінності" зібралися неподалік від акції за права ЛГБТ