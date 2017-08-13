В Одесі - ЛГБТ-прайд, учасників посилено охороняють
В Одесі на Приморському бульварі одночасно проходять акція за права ЛГБТ та "акція за традиційні цінності".
Як повідомляє "Радіо Свобода", правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки.
Учасники акції перебувають біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі поки що не рушили.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, участь в "Одеса прайд - 2017" беруть близько 200 осіб.
"Вони зібралися на Приморському бульварі недалеко від Воронцовського палацу і під охороною значної кількості поліції і бійців Нацгвардії, скандуючи гасла "Маємо право бути собою" та "Рівність - це майбутнє", дійшли до пам'ятника Дюку де Рішельє. Там зібралися кілька десятків противників параду з числа представників правих організацій. Учасники ЛГБТ-параду пройшли близько половини маршруту через перешкоди з боку опонентів", - зазначено у повідомленні.
Поліція зупинила просування параду, щоб запобігти зіткненням. Учасники акції сіли на площі навколо пам'ятника, не бажаючи йти і не завершивши парад.
Лгбт стоять біля Дюка. Далі не йдуть pic.twitter.com/uVyIl8TTk4— Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017
Одеса готується до лгбт-прайду-2017 pic.twitter.com/sJoxCgDhuc— Michael Shtekel (@mishajedi) August 13, 2017
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