В Одесі - ЛГБТ-прайд, учасників посилено охороняють

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Неділя, 13 серпня 2017, 10:55

В Одесі на Приморському бульварі одночасно проходять акція за права ЛГБТ та "акція за традиційні цінності". 

Як повідомляє "Радіо Свобода", правоохоронці взяли учасників ЛГБТ-прайда у щільне кільце заради безпеки. 

Учасники акції перебувають біля пам'ятника Дюку Рішельє і далі поки що не рушили. 

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, участь в "Одеса прайд - 2017" беруть близько 200 осіб.

"Вони зібралися на Приморському бульварі недалеко від Воронцовського палацу і під охороною значної кількості поліції і бійців Нацгвардії, скандуючи гасла "Маємо право бути собою" та "Рівність - це майбутнє", дійшли до пам'ятника Дюку де Рішельє. Там зібралися кілька десятків противників параду з числа представників правих організацій. Учасники ЛГБТ-параду пройшли близько половини маршруту через перешкоди з боку опонентів", - зазначено у повідомленні.

Поліція зупинила просування параду, щоб запобігти зіткненням. Учасники акції сіли на площі навколо пам'ятника, не бажаючи йти і не завершивши парад.

 
Фото з Twitter "Радіо Свобода"

Учасники акції
Учасники акції "за традиційні цінності" зібралися неподалік від акції за права ЛГБТ
 

Теми: Одеса ЛГБТ
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