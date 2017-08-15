Окупанти вже заарештували нового кримського "диверсанта" на 2 місяці

Київський районний суд Сімферополя ухвалив заарештувати на два місяці громадянина України Геннадія Лемешка, якого Федеральна служба безпеки Росії звинуватила в підготовці диверсій в окупованому Криму.



Про це повідомляє у вівторок російський "Інтерфакс".



"Розглянуто і задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Управління ФСБ Росії по Республіці Крим про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Лемешка Геннадія Геннадійовича, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.223.1 КК Росії, терміном на два місяці – до 13 жовтня", – йдеться в повідомленні.



ФСБ Росії раніше 15 серпня заявила про запобігання в Криму низки диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова і затримання "агента Служби безпеки України".

"12 серпня Геннадій Лемешко затриманий співробітниками органів ФСБ при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий свєт", – повідомляли в ФСБ РФ.



Він уродженець Харківської області, "раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".

Російські спецслужби заявили, що у затриманого виявлено та вилучено: дві тротилові шашки типу "200" із запальною трубкою ЗТП-50, механізм для приведення в дію вибухового пристрою, граната РГД-5 з вкрученим запалом, ємності з горючою сумішшю, ручна пила (для підпилювання дерев'яних опор лінії електропередачі) і цифровий фотоапарат "для документування диверсійної діяльності і подальшого звіту про неї перед кураторами СБУ".

Згодом було оприлюднено відео затримання Лемешка.

У відповідь на прохання "Української правди" прокоментувати цю інформацію в прес-службі СБУ пообіцяли оприлюднити свою позицію згодом.

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.



Українські спецслужби подібні повідомлення спростовують.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є технологією гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.