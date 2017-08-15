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Оккупанты уже арестовали нового крымского "диверсанта" на 2 месяца

Вторник, 15 августа 2017, 11:31

Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца гражданина Украины Геннадия Лемешко, которого Федеральная служба безопасности России обвинила в подготовке диверсий в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает во вторник российский "Интерфакс".

"Рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лемешко Геннадия Геннадиевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.223.1 УК России, сроком на два месяца - до 13 октября", – идет речь в сообщении.

ФСБ России ранее 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины".

"12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый Свет", – сообщали в ФСБ РФ.

Он уроженец Харьковской области, "ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из военных частей ВСУ".

Российские спецслужбы заявили, что у задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпиливания деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и дальнейшего отчета о ней перед кураторами СБУ".

Впоследствии было обнародовано видео задержания Лемешко.

В ответ на просьбу "Украинской правды" прокомментировать эту информацию в пресс-службе СБУ пообещали обнародовать свою позицию позже.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

Украинские спецслужбы подобные сообщения опровергают.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются технологией гибридной войны, которую Россия активно ведет против Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымправа человека
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