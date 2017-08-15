ЦПК: На Шабуніна готують підозру про побиття - загрожує 5 років тюрми

Голові Центру протидії корупції готують підозру про побиття Всеволода Філімоненка біля Дніпровського військкомату Києва.

Про це заявив ЦПК на своєму сайті.

"Антикорупційного активіста підозрюють в "умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості" псевдожурналісту, який декілька місяців поспіль переслідував команду громадської організації "Центр протидії корупції"", - йдеться у повідомленні

Як стверджують у ЦПК, про це їх повідомив слідчий.

"Саму підозру вручатимуть завтра в Дніпровському відділку Нацполіції. Завтра ж суд обиратиме запобіжний захід для Шабуніна – особисте зобов’язання або арешт", - додають в організації.

Як стверджують в організації, Шабуніну інкримінують ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Відтак голові ЦПК загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

"За інформацією ЦПК, на врученні підозри наполягають прокурори, зокрема, процесуальний керівник у справі - Руснак Дмитро Олегович. Згідно з його електронною декларацією, ще у 2016 році він працював звичайним прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури у Чернівецькій області", - зазначають у ЦПК.

Юрист організації Олена Щербан заявила, що після удару Шабуніна Філімоненко самостійно викликав швидку, проте відмовився від госпіталізації.

"Слідством так і не з’ясовано дві ключові речі: чому раптом слідчі вважають провокатора - журналістом, і, власне, звідки взялася "середня тяжкість" ушкоджень", - зазначає юрист ЦПК.

У повідомленні також зазначено, що декілька годин після удару Шабуніна у Філімоненка не було ознак важких тілесних ушкоджень, а такі ознаки з’явились після того, як Філімоненко поїхав з місця події.

"У ЦПК вважають, що Філімоненка побили його ж спільники для того, щоб отримати іншу ступінь тяжкості, за яку передбачена більш серйозна відповідальність - 5 років тюрми", - заявляє організація.

Окрім того, у ЦПК зазначають, що Філімоненко не перебував на стаціонарному лікуванні в Київській міській лікарні швидкої допомоги, куди його мали доставити відповідно до закону. Лікувався Філімоненко 21 день у Київській міській клінічній лікарні №12.

Юрист організації пояснює, що такий термін лікування необхідний, щоб лікарі кваліфікували отримані ушкодження як тяжкі.

"Після "лікування" Філімоненко втік з країни за кордон з метою ухилення від кримінальної відповідальності, про що публічно повідомив на своїй сторінці у Фейсбук", - додає Щербан.

У Центрі протидії корупції справу проти Шабуніна називають політичним замовленням, яке має знешкодити громадьского діяча та антикорупційного активіста.

Як відомо, 8 липня "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".