ЦПК: На Шабунина готовят подозрение об избиении - грозит 5 лет тюрьмы

Председателю Центра противодействия коррупции готовят подозрение об избиении Всеволода Филимоненко вблизи Днепровского военкомата Киева.

Об этом заявил ЦПК на своем сайте.

"Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" псевдожурналисту, который несколько месяцев подряд преследовал команду общественной организации "Центр противодействия коррупции", - говорится в сообщении.

Как утверждают в ЦПК, об этом им сообщил следователь.

"Само подозрение вручать завтра в Днепровском участке Нацполиции. Завтра же суд будет избирать меру пресечения для Шабунина - личное обязательство или арест", - добавляют в организации.

Как утверждают в организации, Шабунину инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Поэтому голове ЦПК грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

"По информации ЦПК, на вручении подозрения настаивают прокуроры, в частности, процессуальный руководитель по делу - Руснак Дмитрий Олегович. Согласно его электронной декларации, еще в 2016 году он работал обычным прокурором Сторожинецкой местной прокуратуры в Черновицкой области", - отмечают в ЦПК.

Юрист организации Елена Щербань заявила, что после удара Шабунина Филимоненко самостоятельно вызвал скорую, однако отказался от госпитализации.

"Следствием так и не выяснено две ключевые вещи: почему вдруг следователи считают провокатора - журналистом, и, собственно, откуда взялась "средняя тяжесть" повреждений", - отмечает юрист ЦПК.

В сообщении также отмечается, что несколько часов после удара Шабунина в Филимоненко не было признаков тяжелых телесных повреждений, а такие признаки появились после того, как Филимоненко уехал с места происшествия.

"В ЦПК считают, что Филимоненко избили его же сообщники для того, чтобы получить другую степень тяжести, за которое предусмотрена более серьезная ответственность - 5 лет тюрьмы", - заявляет организация.

Кроме того, в ЦПК отмечают, что Филимоненко не находился на стационарном лечении в Киевской городской больнице скорой помощи, куда его должны были доставить в соответствии с законом. Лечился Филимоненко 21 день в Киевской городской клинической больницы №12.

Юрист организации объясняет, что такой срок лечения необходим, чтобы врачи квалифицировали полученные повреждения как тяжкие.

"После "лечения" Филимоненко бежал из страны за границу с целью уклонения от уголовной ответственности, о чем публично сообщил на своей странице в Фейсбуке", - добавляет Щербань.

В Центре противодействия коррупции дело против Шабунина называют политическим заказом, который должен обезвредить общественного деятеля и антикоррупционного активиста.

Как известно, 8 июля "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", вблизи Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Глава же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".