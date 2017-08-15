Конкурсна комісія обрала нового члена НАЗК

Конкурсна комісія обрала Олександра Серьогіна членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляють "Українські новини".

За їхньою інформацією, за кандидатуру Серьогіна проголосували всі сім членів комісії. Він став четвертим з п'яти необхідних членів агентства.

2-е місце за підсумками рейтингового голосування посів начальник відділення юридичного департаменту Національного банку Роман Кармазін (5 голосів).

Після отримання всіх документів Кабінет міністрів має призначити Серьогіна членом НАЗК.

Як відомо, Серьогін - доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Народився 1977 року, закінчив у 1999 році відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин.

Олександр Серьогін Фото: радіо Свобода

Раніше повідомлялося, що 9 червня подав у відставку член НАЗК Руслан Рябошапка.

Кабінет міністрів оголосив конкурс з відбору нового члена Нацагентства замість Рябошапки. У фінал конкурсу вийшли 14 кандидатів.