Оголошено конкурс на нового члена НАЗК замість Рябошапки

Кабінет міністрів оголосив конкурс з обрання нового члена Нацагентства з питань запобігання корупції замість Руслана Рябошапки.

Про це йдеться в розпорядження уряду №437-р від 4 липня.

"У зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Національного агентства з питань запобігання корупції провести конкурс з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції", - написано в документі.

Кабмін призначив відповідальною за проведення відбору першого заступника міністра юстиції Наталію Севостьянову.

Згідно з розпорядженням, кандидати на посаду члена НАЗК повинні відповідати таким вимогам: бути громадянами України; досягти 35-річного віку; мати вищу освіту; володіти державною мовою; бути здатними за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки члена агентства.

На засіданні конкурсної комісії Севостьянова заявила, що на цю посаду вже є 14 претендентів, які пройшли спеціальну перевірку.

"Фактично ми маємо 14 фіналістів, кандидатів, які пройшли спеціальну перевірку, 5 з яких надали необхідні пояснення в секретаріат Кабміну й, у принципі, ми готові дивитися всіх", - цитують її "Українські новини".

Чиновниця додала, що на співбесіду в середу, 5 липня, були запрошені 8 кандидатів.

Як відомо, 9 червня член НАЗК Руслан Рябошапка подав у відставку.

Пізніше з'явилась інформація, що Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Рябошапки.

Євген Кізілов, УП