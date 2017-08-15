Конкурсная комиссия избрала нового члена НАПК

Конкурсная комиссия избрала Александра Серегина членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщают "Українські новини".

По их информации, за кандидатуру Серегина проголосовали все семь членов комиссии. Он стал четвертым из пяти необходимых членов агентства.

2-е место по итогам рейтингового голосования занял начальник отделения юридического департамента Национального банка Роман Кармазин (5 голосов).

После получения всех документов Кабинет Министров должен назначить Серегина членом НАПК.

Как известно, Серегин - доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в 1977 году, закончил в 1999 году отделение международного права Института международных отношений.

Александр Серегин фото радио свобода

Ранее сообщалось, что 9 июня подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка.

Кабинет министров объявил конкурс по отбору нового члена Нацагентства вместо Рябошапки. В финал конкурса вышли 14 кандидатов.