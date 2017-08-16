ЗМІ: КНДР може виробляти ракетні двигуни без зарубіжних поставок

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Середа, 16 серпня 2017, 03:15

Північна Корея, ймовірно, може виробляти власні ракетні двигуни і не залежить від імпорту технологій.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників американської розвідки.

"У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що Північна Корея не залежить від імпорту двигунів. Замість цього ми вважає, що у неї є здатність самостійно виробляти двигуни", - сказало одне з джерел.

Як повідомлялося, днями американське видання The New York Times написало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу.

Український завод "Південмаш", який колись випускав ці двигуни, заявив, що факти, викладені в публікації NYT, не відповідають дійсності.

Пізніше і сам експерт Майкл Ельман, на якого посилається The New York Times, сказав, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів до КНДР.

Теми: Північна Корея
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