ЗМІ: КНДР може виробляти ракетні двигуни без зарубіжних поставок
Північна Корея, ймовірно, може виробляти власні ракетні двигуни і не залежить від імпорту технологій.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників американської розвідки.
"У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що Північна Корея не залежить від імпорту двигунів. Замість цього ми вважає, що у неї є здатність самостійно виробляти двигуни", - сказало одне з джерел.
Як повідомлялося, днями американське видання The New York Times написало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу.
Український завод "Південмаш", який колись випускав ці двигуни, заявив, що факти, викладені в публікації NYT, не відповідають дійсності.
Пізніше і сам експерт Майкл Ельман, на якого посилається The New York Times, сказав, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів до КНДР.
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