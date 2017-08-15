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Експерт, на якого посилалася NYT: Не вірю, що Україна поставляла двигуни КНДР

Вівторок, 15 серпня 2017, 10:46
Експерт, на якого посилалася NYT: Не вірю, що Україна поставляла двигуни КНДР

Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман, на якого посилалося розслідування The New York Times, каже, що не стверджував про причетність української влади до постачання ракетних двигунів в КНДР.

Про свою позицію він пише у Twitter.

"Дозвольте мені уточнити щодо джерела надходження двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: "Південне" – одне з кількох можливих джерел. У Росії є й інші потенціали", – зазначає експерт.

"Я не вірю, що українська влада знала чи сприяла, якщо двигуни походять з України. Навпаки – Україна арештовувала північнокорейців у 2012 році!", – додає він.

Ельман також підкреслив, що не стверджував про причетність українського уряду, а вважає передачу двигунів роботою рук російських чи українських контрабандистів.

Як відомо, американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій, посилаючись на слова Ельмана, вказало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо, з українського заводу "Південмаш".

Видання написало, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів і нещодавно спробувала знову.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь на публікацію The New York Times заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології в Північну Корею.

Появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

Українська правда

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Теми: КНДРскандал
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